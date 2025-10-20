بلمهدي يشرف على انطلاق الندوات التكوينية لطلبة المعاهد عبر التحاضر عن بعد

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، على انطلاق الندوات التكوينية الموجّهة لفائدة طلبة المعاهد الوطنية. عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، ضمن البرنامج البيداغوجي للموسم الدراسي 2025-2026.

وفي كلمته التوجيهية بالمناسبة، هنّأ الوزير بلمهدي الطلبة والأساتذة على انطلاق هذه الدورة الجديدة من التكوين. مؤكداً أنّ التكوين عن بعد أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء البيداغوجي والرفع من كفاءة الأئمة ومؤطري المساجد. بما يواكب التحولات العلمية والتكنولوجية.

وأشار السيد الوزير إلى أنّ هذه الندوات تمثل استمرارية للنجاح الذي عرفته تجربة السنة الدراسي السابقة. من خلال تفاعل الطلبة والأساتذة ومردودها الإيجابي على مستوى المعاهد. مبرزاً أنّ الوزارة تعمل على ترقية منظومة التكوين، وتشجيع الطلبة المتفوقين. وإشراكهم في النشاطات العلمية الكبرى.

كما دعا السيد الوزير المكوِّنين والمتكوِّنين إلى التحلي بالجدّ والإخلاص، وجعل رسالة الإمام والمعلم رسالة إصلاح وبناء للمجتمع، ومواجهة التحديات الأخلاقية والفكرية الراهنة بروح العلم والقدوة الحسنة.

واختتم الوزير كلمته معلناً الانطلاق الرسمي للدورة الجديدة للتكوين عبر التحاضر عن بُعد، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الإطارات والأساتذة والمشرفين على إنجاح هذه المبادرة الرائدة.