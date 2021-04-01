بلمهدي يشرف على تدشين المركز الثقافي الإسلامي بتيسمسيلت
قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الخميس، بتدشين فرع المركز الثقافي الإسلامي بولاية تيسمسيلت.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فقد قام الوزير، بتفقد كافة مرافق هذا المركز.
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