بلمهدي يشرف على لقاء توجيهي بمركز المدينة المنورة لمكتب حجاج الجزائر

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بمقر مركز المدينة المنورة لمكتب حجاج الجزائر على لقاء توجيهي لرؤساء فروع المركز.

وحسب الوزارة تم هذا اللقاء التوجيهي بحضور سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة شريف وليد، والقنصل العام للجزائر بجدة محمد لحبيب زهانة، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر أ.د الطاهر برايك، ورئيس المركز بلخير بوذراع.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، حل صبيحة اليوم الاثنين. بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

حيث كان في استقباله سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة شريف وليد. والقنصل العام للجزائر بجدة محمد الحبيب زهانة، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الدكتور الطاهر برايك. ورئيس مركز المدينة المنورة بلخير بوذراع.

يشار أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على جاهزية مختلف الهياكل والخدمات المسخرة. والتحضير المحكم للتكفل بحجاج الجزائر، بما يضمن أداء مناسكهم في أفضل الظروف، ويوفر لهم الراحة والطمأنينة.

