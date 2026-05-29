بلمهدي يشيد بالتنظيم الجيد لموسم الحج هذا العام

أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج لهذا العام.

وثمن الوزير، في تصريح لقناة العربية السعودية، أمس الخميس، الجهود المبذولة من طرف السلطات السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء المناسك في أفضل الظروف.

وأكد بلمهدي، أن المملكة العربية السعودية تواصل تطوير خدمات الحج رغم التحديات الجغرافية المرتبطة بالمشاعر المقدسة.

مشيرًا إلى أن روح الشريعة الإسلامية السمحة ومرونتها أسهمت في إيجاد الحلول التي تضمن راحة الحجاج وسلامتهم.

وعبّر الوزير عن اعتزاز الحجاج الجزائريين بانتمائهم لوطنهم ودينهم، مؤكدًا أن الجزائريين يحرصون دائمًا على تمثيل بلدهم أحسن تمثيل. باعتبارهم سفراء للجزائر، بلد الشهداء والقيم والتاريخ المجيد.

منوها بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البعثة الجزائرية للحج والسلطات السعودية. ومثمنًا التجاوب السريع مع مختلف الانشغالات، ومشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الجزائري والسعودي.

