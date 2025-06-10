بلمهدي يطّلع على أوضاع الحجاج المتواجدين بالعيادة المركزية في مكة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية للعيادة المركزية لبعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة، وهذا في إطار المتابعة الميدانية لظروف التكفل بحجاجنا الميامين.

ورافق الوزير خلال هذه الزيارة كل من المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الدكتور الطاهر برايك، ومدير مكتب شؤون حجاج الجزائر. ورئيس الوفد الصحي، الدكتور دحمان محمود، إلى جانب رئيس مركز مكة المكرمة، السيد يوسف بارود.

حيث اطلع بلمهدي خلال هذه الزيارة، على أوضاع المرضى الذين يتلقون العلاج داخل العيادة. كما التقى بالطاقمين الإداري والطبي العاملين بها.

وبالمناسبة عبّر الوزير عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها الطاقم الصحي الجزائري في سبيل التكفل الأمثل بحجاج الجزائر. منذ وصولهم إلى البقاع المقدسة، موجّهًا بضرورة مواصلة هذه الجهود إلى غاية مغادرة آخر حاج جزائري للأراضي المقدسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور