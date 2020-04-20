بلمهدي يعزي عائلة الإمام الشيخ “أحمد العمري”
قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عزائه لعائلة الامام الشيخ الفقيد أحمد العمري، الذي وافته المنية أمس في مدينة نانت الفرنسية بعد إصابته بفيروس كورونا.
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