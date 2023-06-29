بلمهدي يعزي في وفاة عضو في بعثة الحج الجزائرية

قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، بتعازيه الخالصة في وفاة ابراهيم بسكر.

وجاء في بيان الوزارة “ببالغ الحزن والأسى والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة السيد ابراهيم بسكر. رحمه الله وطيب ثراه وهو يؤدي واجبه في خدمة حجاج بيت الله الحرام .عضوا في بعثة الحج الجزائرية في هذه الأيام المباركات والبقعة الطاهرة.

وقال بلمهدي “بهذه المناسبة الأليمة والمصاب الجلل أتقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة اطارات الوزارة. وموظفيها بخالص عبارات العزاء والمواساة داعيا الله أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويرزقكم جميل الصبر والسلوان”.