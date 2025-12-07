بلمهدي يعطي إشارة انطلاق ترميم كاتدرائية القلب المقدس

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجزائر، حيث وقف رفقة الوزير الوالي محمد عبد النور رابحي، على مشروع تهيئة وإعادة الاعتبار لكاتدرائية القلب المقدس.

وحسب بيان للوزارة، تلقى الوزير، شروحًا وافية حول مختلف مراحل العملية، ليُعطي بعدها إشارة الانطلاق الرسمي لأشغال الترميم. وذلك في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على التراث الديني المشترك.

كما تفقّد الوزير، رفقة الوزير الوالي، مشروع ترميم مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة العليا. الذي يخضع حاليًا لعملية ترميم شاملة تُعيد إليه مكانته التاريخية والمعمارية.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى العناية بالمعالم التاريخية والدينية وترميمها وصونها.

وأشار البيان، إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف استلمت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من المساجد الأثرية. التي تم استكمال أشغال ترميمها بولاية الجزائر العاصمة وقسنطينة.

وجاء ذلك، في سياق مواصلة تنفيذ إستراتيجية الدولة الرامية إلى حماية الموروث الديني والتاريخي وترقيته.