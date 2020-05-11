بلمهدي يعطي توجيهات بضرورة إنجاح مسابقة القرآن الكريم والاحتفال بليلة القدر

أعطى، اليوم الإثنين، وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، توجيهاته لإتمام البرنامج الذي تم تسطيره، مع ضرورة تذليل الصعوبات، مؤكدا على وجه الخصوص على وضع كل الإمكانات اللازمة لإنجاح مسابقة القرآن الكريم الموسومة بـ “مسابقة الفائز المميز”، وكذا التحضير للاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان، وليلة ترقب هلال شهر شوال.

جاء ذلك بعد اشرافه على اجتماع إطارات الوزارة، لتقييم ما تم إنجازه من برنامج شهر رمضان المبارك خلال النصف الأول منه، وضبط ما بقي وخصوصا في العشر الأواخر منه، لما تكتسيه من أهمية خاصة.

وحسب بيان للوزارة فإنه وخلال الاجتماع قدم كل من مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، و مدير الثقافة الإسلامية والسيد مدير التكوين وتحسين المستوى عروضا عن الأعمال التي تم إنجازها.

والتي كانت تتماشى مع ظروف الحجر الصحي الذي تعيشه البلاد، وتم تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للوزارة وفضاءات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام.

واضاف بيان الوزارة ان الوزير ثمن الأعمال التي تم إنجازها ومنها على الخصوص:

الخدمات الجليلة التي تقدمها لجنة الفتوى الوزارية وكذا المجالس العلمية بمختلف الولايات، والتي تميزت بإطلاق خدمة الفتوى الالكترونية وكللت بإطلاق تطبيق “فتاوى علماء الجزائر”.

وكذا خدمة المقارئ الالكترونية التي لاقت استحسانا وإقبالا كبيرين من الجمهور داخل الوطن ومن جاليتنا خارجه.

كما اشرف وزير الشؤون الدينية على متابعة عملية توزيع المصحف الشريف الذي طبعته الوزارة بعناية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

خاصة تلك الكمية المعتبرة التي أرسلت لدول الساحل الإفريقي وجاليتنا بالمهجر في أوروبا.

بالاضفة إلى المجهودات التي يبذلها أساتذة معاهد تكوين الإطارات الدينية لإتمام السنة الدراسية من خلال الدروس التي تقدم عن بُعد.