بلمهدي يعقد لقاء مع رؤساء الوفود ويتفقد الحجاج الجزائريين

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، بمقر مركز مكة المكرمة، على لقاء توجيهي جمع رؤساء الوفود والفروع بالمركز.

وحضر اللقاء سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة شريف وليد، والقنصل العام للجزائر بجدة محمد لحبيب زهانة. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر أ.د الطاهر برايك. إلى جانب رئيس المركز السيد بارود يوسف والنواب المساعدين.

وتناول اللقاء متابعة سير العمل والتنسيق بين مختلف الفروع لضمان التكفل الأمثل بحجاجنا الميامين. ليقوم الوزير بجولة تفقدية شملت مختلف مصالح المركز والعيادة. كما التقى بعدد من الحجاج الجزائريين للاطمئنان على أحوالهم وظروف إقامتهم وخدمتهم.

