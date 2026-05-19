بلمهدي يعلن عن انتهاء مرحلة تفويج الحجاج والتحضيرات متواصلة لانتقالهم إلى مكة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف ورئيس مكتب شؤون الحجاج الجزائريين يوسف بلمهدي، أنّ آخر فوج من الحجاج الجزائريين وصل أمس إلى المدينة المنورة. معلنا بذلك اختتام المرحلة الأولى من موسم الحج الخاصة بتفويج الحجاج واستقبالهم بالمدينة المنورة.

كما أوضح الوزير، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنّ التحضيرات تتواصل تحسبًا للمرحلة الأهم من الموسم. والمتمثلة في انتقال الحجاج إلى مكة المكرمة والشروع في أداء مناسك الحج ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم. مؤكّدًا أنّ جميع الظروف التنظيمية والخدماتية مهيأة لضمان موسم حج ناجح في أحسن الظروف.

وشرع وزير الشؤون الدينية، صباح اليوم بزيارة تفقدية بمزارات المدينة المنورة. وذلك للاطلاع على الخدمات التي تقدمها لهم بعثة الحج الجزائرية.

وخلال هذه الزيارة، التقى الوزير بعدد من الحجاج، حيث اطمأن على ظروف إقامتهم وسير البرنامج المُعدّ لهم. مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود الميدانية بما يضمن راحتهم. وتمكينهم من أداء مناسكهم في أفضل الظروف.

في حين، رافق الوزير في هذه الزيارة كل من سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، شريف وليد. والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، أ.د الطاهر برايك. ورئيس مركز المدينة المنورة بلخير بوذراع.

كما تندرج هذه الزيارة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الحج الجزائرية لمرافقتهم ميدانيًا، والوقوف على ظروفهم. وتقديم مختلف التسهيلات لضمان أداء مناسكهم في أجواء يسودها النظام والراحة والسكينة.

