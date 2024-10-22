بلمهدي يعلن عن انطلاق قافلة علمية

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق قافلة علمية بعنوان: “قوافل العلم والإيمان .. من الثورة إلى النهضة”، تحت شعار: “على درب العلماء والأبطال من أجل غد واعد”، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير المباركة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، جاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي باشرها الوزير إلى ولاي بجاية.

أين أشرف بلمهدي رفقة والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، على افتتاح الملتقى الوطني “علماء بجاية وإسهاماتهم الفكرية من خلال المخطوط”في طبعته الثانية.

كما سيقوم الوزير بتدشين ومعاينة مرافق تابعة للقطاع، يضيف البيان.

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