بلمهدي يفتتح الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي 2024-2025

شرع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، في زيارة عمل وتفقد لولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، يقوم الوزير خلال الزيارة بالإشراف على افتتاح الموسم الثقافي. للمركز الثقافي الإسلامي 2024-2025، كما سيقوم بتدشين ومعاينة مرافق تابعة للقطاع.

يشار أن الوزير قد كان في استقباله بمطار وهران والي الولاية سمير شيباني والسلطات المحلية المدنية والعسكرية.

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