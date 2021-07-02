بلمهدي يقدّم تعازيه لأسرة الراحل سليمان بخليلي

الوطني
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بلمهدي يقدّم تعازيه لأسرة الراحل سليمان بخليلي
بقلم عبدالوهاب بوبقرة

قدّم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد الاعلامي سليمان بخليلي، الذي وافته المنية صبيحة اليوم.

وقال الوزير في رسالة التعزية:” أتقدم أصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة إطارات الوزارة وموظفيها وأسرة المساجد بخالص عبارت العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الاعلامية وللجزائر، بخالص الدعاء بالرحمة للفقيد وأن يسكنه الله فسيح الجنان ويتقبله عنده في الشهداء الأبرار ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

وأضاف:”لقد جمعتنا بالفقيد مجالس الذكر، وحلقات القرءان، ومطارحات الفكر الأصيل، وأسواق الشعر و اللغة العربية العتيقة، فوفاة الأستاذ والأخ العزيز سليمان رحمه الله تفقد الجزائر رجلا إعلاميا مفوها مميزا أفنى عمره منافحا عن مقومات الأمة وثوابتها.”


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