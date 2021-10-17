بلمهدي يقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، صبيحة اليوم الأحد، بمقر الوزارة على الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1962. برفقة إطارات الوزارة وموظفيها.

وأقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوقوف دقيقة صمت كل سنة، بمناسبة إحياء الذكرى مجازر 17 أكتوبر، عبر كامل ربوع الوطن.

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