بلمهدي يكشف الترتيبات الخاصة بشهر رمضان الكريم

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى الارتقاء خلال شهر رمضان. بالخطاب الديني إلى المستوى الروحي لمجتمعنا.

وطالب بلمهدي في تصريح له للصحافة الوطنية على هامش الندوة الوطنية الخاصة بالتحضيرات لشهر رمضان الكريم. إلى الارتقاء بالخطاب الديني إلى المستوى الروحي خلال هذا الشهر الفضيل.

وبالمناسبة، أكد الوزير بخصوص الترتيبات لشهر رمضان الكريم. أنه قام بإعطاء توجيهات لإطارات الوزارة لإبراز معالم شهر رمضان وأبعاده،

وشدد على ضرورة السهر لإحياء الجانب الروحي وتنظيم الندوات والحلقات العلمية عبر الوطن. لإبراز فضائل شهر الرحمة من تضامن وتكافل ونبذ كل أشكال العنف.

كما دعا إلى جعل رواد بيوت الله مطمئنين في صلاتهم وعبادتهم، إلى جانب المساهمة في الحملات الخيرية والتضامنية. لفائدة الأسر الفقيرة والمحتاجة وكذا فتح المراكز الثقافية والمدارس القرآنية. أمام مختلف الفئات الشبانية لحفظ كتاب لله وتفسيره وتجويده، إضافة إلى مكافحة الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمع. كتعاطي المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن قطاعه بدأ يستلم حصص من مصحف الجزائر للبراي. حيث سيتم توزيعها مع حلول شهر رمضان على بعض الدول الإفريقية كالسينغال ونيجيريا ودول الساحل وكذا مسجد باريس. وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.