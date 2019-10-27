بلمهدي يكشف عن استحداث هيئة وطنية للبحث العلمي تابعة لوزارة الشؤون الدينية

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، عن مشروع إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي والنشاط الثقافي بالوزارة.

وحسب وزير الشؤون الدينية بلمهدي، فإنّه من مهام الهيئة التكفل بإعداد استراتيجية وطنية، ووضع رؤى استشرافية ومناهج للترويج للثقافة الاسلامية.

وفي تدخل للمسؤول الأول عن قطاع الدين، خلال لقاء نظم تحت شعار “المراكز الثقافية الإسلامية..نحو استراتيجية رائدة”، دعا الوزير الى استغلال كامل الفضاءات.

بما فيها المراكز الثقافية الاسلامية، وذك من أجل استقطاب مختلف فئات الشباب، حسب قول ذات المتحدث.