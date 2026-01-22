بلمهدي يهدي المشاركين في ندوة حول الدبلوماسية الدينية نسخا من مصحف رودوسي

أهدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, الشيوخ والعلماء المشاركين في الندوة حول “الدبلوماسية الدينية في الساحل الإفريقي”, نسخا من مصحف رودوسي التاريخي. المطبوع برعاية سامية من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان للوزارة أن بلمهدي أهدى الشيوخ والعلماء القادمين من دول إفريقية مختلفة, الذين يمثلون رابطة علماء. وأئمة ودعاة الساحل نسخا من مصحف “رودوسي” التاريخي, المطبوع برعاية سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء هذا الإهداء خلال استقبالهم من قبل السيد بلمهدي, عقب مشاركتهم في فعاليات الندوة المنظمة بالمجلس الإسلامي الأعلى. تحت عنوان: “الدبلوماسية الدينية في الساحل الإفريقي: الإمكان والرهان”.

