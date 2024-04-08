بلمهدي يهنئ الجزائريين بعيد الفطر المبارك

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وفي تصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان نتيجة رؤية هلال شهر شوال 1445هـ / 2024م قال بلمهدي ان أغلب الدول العربية الإسلامية تتم الصيام 30 يوما.

وأضاف بلمهدي لقد صمنا رمضان بحمد الله بالصحة والعافية بالإضافة إلى الرحمة والسكينة مع الطمانينة .

كما شهد هذا الشهر مواقف الجزائريين بعضهم ببعض حيث وجدنا المحبة والتضامن من خلال موائد ومطاعم الرحمة.

وفي ذات السياق أشار الوزير إلى تضامن الجزائريين حيث أنهم لم ينسوا إخوانهم في غزة المحتلة من خلال الهبات التضامنية.

وفي الأخير دعا بلمهدي إلى ان يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.