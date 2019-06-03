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بلمهدي يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك 

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بلمهدي يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك 
بقلم م . فيصل

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي مساء اليوم الإثنين الشعب الجزائري والامة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك .


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