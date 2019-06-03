بلمهدي يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك 

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هلك 4 أشخاص حتفهم وأصيب 98 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 88 حادث مرور تم تسجيله على مستوى المناطق الحضرية
وذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي، حسب…
إلتمست، نيابة محكمة الجنح بسكيكدة، اليوم الإثنين، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة، وغرامة 50 ألف دج، في حق رئيس شبيبة سكيكدة، جمال قيطاري.
ويأتي هذا…
توصل تدخل مصالح الأمن لفك نزاع عائلي بين ثلاثيني وزوجته بحي الكميل في وهران إلى إكتشاف جثة طفلة عبارة عن هيكل عظمي
بحقيبة ظهر بغرفة نومهما،…
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