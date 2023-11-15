بلمهدي يهنئ القارئ الجزائري فاتح بابو

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، القارئ فاتح بابو الذي مثل الجزائر في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده وتلاوته.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فاز القارئ بالمرتبة الرابعة في فرع التلاوة والترتيل.

هذا وجرى اليوم الأربعاء، حفل الختام لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته – الدورة الثانية عشر- 2023.

وتقام الجائزة سنويا تحت رعاية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. بهدف الارتقاء في رعاية حفظة القرآن الكريم والقائمين عليه افراداً ومؤسسات على مستوى دولي. تحقيقاً لدور دولة الكويت الريادي كدولة راعية لشؤون القرآن الكريم.