بلمهدي يهنئ القارئ رمال بعد فوزه بالمرتبة الأولى في مسابقة قرآنية إفريقية بداكار

هنّأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، القارئ محمد صلاح الدين رمال، عقب تمثيله المشرّف للجزائر في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول قارة إفريقيا، في دورتها الثانية التي احتضنتها العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة إفريقية.

وقد تمكن القارئ الجزائري من افتكاك المرتبة الأولى في الفرع الأول، الخاص بحفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات العشر روايةً ودرايةً. ما يعَدُّ إنجازاً متميزاً يكرّس مكانة الجزائر في المحافل القرآنية الدولية.

هذا التتويج هو إضافة نوعية إلى الرصيد المشرف للجزائر في مجال حفظ وتجويد وتعليم القرآن الكريم. ويعكس العناية المتواصلة بكتاب الله تعالى وتشجيع الحفاظ والقراء على التألق في مختلف المنافسات الدولية.