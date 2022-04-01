بلمهدي يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة قدوم شهر رمضان

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، السعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي تصريحات صحفية، قال بلمهدي:” شهر رمضان يترقب فيه الناس سمو أخلاقهم، طهارة نفوسهم، وتنقية قلوبهم ”

وأضاف الوزير: “كل عام والشعب الجزائري والأمة الإسلامية بخير، نرجوا الله أن نصومه وأن نقومه وأن نكون من المقبولين والمعتوقين من النار .”

وبخصوص عودة صلاة التراويح بصفتها العادية، قال بلمهدي:” اليوم سنصلي التراويح على الهيئة الحسنة التي كنا نصليها من قبل رغم ان الهيئات السابقة كانت شرعية.”

وتابع بلمهدي في هذا السياق:”اليوم رجعت المساجد إلى عهدها الأول يجب المحافظة على هذه الوضعية والالتزام بالوصايا التي اسدتها لجنة الفتوى في بيانها الأخير الذي رفع الإجراءات واغتنام هذه المكاسب .”

طالع أيضا: بلمهدي.. المساجد مفتوحة أمام النساء ورفع القيود يكون بشرط!