بلمهدي يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة قدوم شهر رمضان
هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، السعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وفي تصريحات صحفية، قال بلمهدي:” شهر رمضان يترقب فيه الناس سمو أخلاقهم، طهارة نفوسهم، وتنقية قلوبهم ”
وأضاف الوزير: “كل عام والشعب الجزائري والأمة الإسلامية بخير، نرجوا الله أن نصومه وأن نقومه وأن نكون من المقبولين والمعتوقين من النار .”
وبخصوص عودة صلاة التراويح بصفتها العادية، قال بلمهدي:” اليوم سنصلي التراويح على الهيئة الحسنة التي كنا نصليها من قبل رغم ان الهيئات السابقة كانت شرعية.”
وتابع بلمهدي في هذا السياق:”اليوم رجعت المساجد إلى عهدها الأول يجب المحافظة على هذه الوضعية والالتزام بالوصايا التي اسدتها لجنة الفتوى في بيانها الأخير الذي رفع الإجراءات واغتنام هذه المكاسب .”
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قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إن العديد من المساجد عبر مختلف الولايات فتحت أبوابها أمام النساء. كما أشار بلمهدي، إلى أن مصليات هذه المساجد كانت مغلقة أمامهن بسبب وباء كورونا.
في حين، قال إنّ “رفع الإجراءات الجزئية المعمول بها ببيوت الله سيتم فور التحكم النهائي في هذا الوباء”.
وشددت التعليمة على ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين، وارتداء القناع الواقي من طرف الجميع في كل الفضاءات التبعة للقطاع.
كما شددت على إجبارية استعمال السجاد الشخصي للصلاة. والالتزام بالأوقات المحددة لعملية فتح وغلق المساجد وإقامة الصلاة.
كما شددت على ضرورة وضع وسائل التعقيم في متناول المصلين. والعمل على تعقيم قاعات الصلاة وبيوت الوضوء بشكل دوري. وكذا التشديد في الإجراءات الوقائية في كل المؤسسات والفضاءات التابعة للقطاع.