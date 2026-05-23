بلمهدي يواصل تفقد الحجاج بفنادق مكة المكرمة

يواصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، جولاته التفقدية لحجاج الجزائر بمختلف فنادق إقامتهم بمكة المكرمة.

وتأتي هذه الجولات التفقدية للوقوف ميدانيًا على ظروف التكفل بهم، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم. لاسيما ما تعلق بالإقامة والإعاشة والرعاية الصحية، إلى جانب الاستماع لانشغالات الحجاج. وتوجيه أعضاء البعثة إلى مواصلة ضمان أفضل الظروف لأداء المناسك في أجواء من السكينة والطمأنينة.

