بلمهدي يُؤكد أن حجاج الجزائر كانوا خير سفراء لبلدهم

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، اليوم السبت، أن حجاج الجزائر كانوا خير سفراء لبلدهم وعكسوا صورة مشرفة عن الجزائر خلال موسم حج 2026، من خلال أخلاقهم العالية وتعاونهم وروحهم الإيجابية.

وأشار الوزير، في تصريح للوفد الإعلامي لبعثة الحج الجزائرية، إلى أن موسم الحج تم في ظروف جيدة وآمنة وبتنظيم محكم. مشيدا بروح التضامن التي سادت بين الحجاج. حيث ظهرت أسمى معاني التعاون والتكافل والتآزر. معتبراً أن رحلة الحج تمثل مدرسة إيمانية يعود منها الحاج بقيم وأخلاق تنعكس إيجاباً على أسرته ومجتمعه ووطنه.

وبخصوص عمل بعثة الحج الجزائرية، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأنها دخلت الآن المرحلة الثالثة من الموسم. والتي تشمل نقل الحجاج الذين قدموا مباشرة إلى مكة عبر مطار جدة، إلى المدينة المنورة. ثم تنظيم رحلات عودتهم إلى الجزائر مع التحضير لرحلات المغادرة عبر جدة ابتداء من يوم غد الأحد على أن تتواصل رحلات العودة الى غاية 21 جوان.

كما أكد استمرار عمل فرق البعثة في مجالات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والإرشاد الديني. خاصة لمتابعة الحالات التي تحتاج إلى استكمال بعض المناسك والأحكام الشرعية.

وثمّن ذات المسؤول من جهة أخرى الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في نقل الصورة الحقيقية والإيجابية لموسم الحج. معتبرا أنه قوة ناعمة ومؤثرة تسهم في إبراز الجهود المبذولة وفي نقل الحقائق كما هي.

وعن التحضيرات الخاصة بموسم الحج القادم، قال رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر بأنها ستنطلق مبكراً وفق رزنامة مدروسة. مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة الجزائرية للحجاج. تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. من خلال تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع مطارات الإقلاع. وتوفير وسائل النقل للحجاج القادمين من المناطق البعيدة. إضافة إلى الخدمات الصحية والإعاشة والمرافقة الإدارية التي توفرها البعثة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن خدمة المواطن الجزائري، وخاصة في البقاع المقدسة، تظل أولوية قصوى. وأن جميع الهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية تعمل بتنسيق كامل لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم في أفضل الظروف.

