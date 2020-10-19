بلمهدي يُحذر من الإستهزاء بكورونا: مزال الناس تموت

حذر وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، من الإستهزاء بإنتشار فيروس كورونا، خلال ندوة صحفية له اليوم الإثنين.

وأورد الوزير: “أستغرب من الناس التي تعتبر أن الوباء انتهى، أمس فقط سجلنا 10 وفيات”.

ودعا الوزير، إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي، مثنيا على اجراءات الدولة بغلق المؤسسات والمجال الجوي عند بداية الوباء.

وأكد بلمهدي، إن فرحة الجزائريين بفتح المساجد هي فرحة إيجابية.

محذرا في نفس الوقت من الإستهزاء الوباء والظن بأننا قد انتصرنا عليه.

وأكد الوزير، إن عمليات الفتح التدريجي للمؤسسات، هي عمليات مدروسة علميا.

وبخصوص فتح المعاهد الدينية، قال بلمهدي إن وزارته تراقب مع اللجنة العلمية الشأن الوبائي في هذا الخصوص.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن خطاب الإمام هو خطاب جامع، محذرا من الترويج للفكر السلبي والطاقة السلبية.

وبخصوص فتح المساجد، طمأن الوزير المواطنين، بأن قرار فتحها يخضع لدراسة لجنة كاملة، تأخذ بعين الإعتبار سعة الجامع والاجراءات الوقائية والمواد المتوفرة.

مشيرا إلى أن الوالي له سلطة التقدير بخصوص فتح مختلف المرافق العمومية، على حسب الوضعية الوبائية للولاية أو المنطقة.