بلمهدي يُستقبل من طرف وزير الحج والعمرة السعودي

استُقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، من طرف معالي وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك على هامش أشغال الندوة الخمسين للحج الكبرى المنعقدة اليوم الأربعاء، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، جرى اللقاء بحضور سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية شريف وليد. والقنصل العام للجزائر بجدة محمد لحبيب زهانة، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة.

حيث شكّل اللقاء مناسبة للتنويه بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين الجزائري والسعودي. في مجال تنظيم شؤون الحجاج، واستعراض الجهود المبذولة لتوفير أفضل الظروف لضيوف الرحمن. بما يضمن أداء مناسكهم في أحسن الظروف التنظيمية والخدماتية.

