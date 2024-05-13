بلمهدي يُشارك في القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي بتركيا

حل وزير الشون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بمهدي، بمدينة اسطنبول التركية للمشاركة في “القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي”.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير سعادة القنصل العام للجزائر باسطنبول محمد مرايمي.

حيث ستكون للوزير مداخلة في حفل الافتتاح، الذي اختير له عنوان: “المحافظة على إحياء مفهوم حلف الفضول بعد أزمة غزة”.

يشار أن “القمة التشاورية” التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية التركية تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية طيب أردوغان. تهدف إلى مناقشة مسارات العمل المشترك لمواجهة التحديات والأزمات. التي تواجه الإنسانية ووحدة الأمة الإسلامية،حسب المصدر نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور