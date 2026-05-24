بلمهدي يُشدد على ضمان التأطير الديني الأمثل لحجاج الجزائر

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، اليوم الأحد، على اجتماع عام لأعضاء الوفد الديني للبعثة الجزائرية للحج، شدد فيه على أهمية مضاعفة الجهود الميدانية لضمان التأطير الديني الأمثل لحجاج الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، خُصّص هذا الاجتماع لضبط مهام الفتوى والإرشاد الديني خلال فترة المشاعر المقدسة. باعتبار الإرشاد الديني حجر الزاوية في عملية الحج ومرافقة الحجاج في مختلف المناسك.

وشدد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية مضاعفة الجهود الميدانية لضمان التأطير الديني الأمثل لحجاج الجزائر. لاسيما خلال مرحلة المشاعر المقدسة التي تعرف كثافة في التنقلات وتزايدًا في الحاجة إلى التوجيه والإرشاد والفتوى. مؤكدا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والتنسيق الدائم بين مختلف أعضاء الوفد الديني.

كما دعا الوزير إلى الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية، واعتماد اختيارات لجنة الفتوى والإرشاد الديني في الحج. باعتبارها المرجع المعتمد في معالجة انشغالات الحجاج والإجابة عن استفساراتهم. بما يضمن وحدة الخطاب الديني وتوحيد الفتوى وتفادي الآراء الفردية التي قد تُحدث لبسًا لدى الحجاج.

كما أكد الوزير على أهمية مرافقة الحجاج ميدانيًا داخل مقرات الإقامة وأثناء التنقلات وفي المشاعر المقدسة. مع الحرص على تقديم التوجيهات الدينية بأسلوب مبسط يراعي أحوال الحجاج وخصوصية المناسك. بما يسهم في أداء الشعائر في أحسن الظروف من السكينة والانضباط.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التجند والتنسيق بين مختلف مكونات البعثة الجزائرية للحج خدمةً لضيوف الرحمن. بما يضمن مرافقة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.

هذا وحضر الاجتماع، أعضاء لجنة الفتوى والإرشاد الديني والأئمة والمرشدات الدينيات المرافقين لبعثة الحج الجزائرية. بالإضافة إلى المرشدين الديننين بالوكالات السياحية المشاركة في تنظيم الحج. بحضور محمد الحبيب زهانة، القنصل العام للجزائر بجدة، والطاهر برايك، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور