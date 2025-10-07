بلمهدي يُشرف على الانطلاق الرسمي لقوافل العلم

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، صبيحة اليوم الثلاثاء، على الانطلاق الرسمي للقوافل العلمية الموسومة بعنوان: “قوافل العلم.. جسور التضامن وآفاق الشباب”.

ويأتي تنظيم هذه القوافل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وتجسيدًا للبرنامج المسطّر من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وتهدف هذه القوافل إلى ترقية الفعل الديني والفكري في المجتمع، وتفعيل أدوار الأئمة والعلماء، والأساتذة. في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز روح التضامن الوطني.

وأكد الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام، على أهمية هذه المبادرة العلمية التي تجمع بين العلم والعمل. وتفتح آفاقًا رحبة أمام الشباب الجزائري للمشاركة في بناء الوطن وترسيخ قيم المواطنة الصادقة.

مبرزًا أن القوافل العلمية تشكل جسرًا للتواصل بين مختلف أطياف المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور يوسف بلمهدي أن سنة 2025 عرفت برمجة 5 قوافل علمية، مست 4 قوافل منها أكثر من 21 ولاية عبر التراب الوطني. من بينها ولايات الجنوب الكبير كجانت وتندوف والوادي وتمنراست وغيرها من ولايات الوطن.

فيما تشمل القافلة الخامسة 6 ولايات أخرى، من بينها بجاية وتيزي وزو وخنشلة وغيرها. لتستكمل بذلك تغطية شاملة تمتد إلى مختلف مناطق الوطن.

القوافل تضم نخبة من العلماء والمشايخ والأئمة

كما بيّن الوزير أن هذه القوافل تضم نخبة من العلماء والمشايخ والأئمة والأساتذة من شتى ولايات الجزائر. يجوبون المساجد والمدارس القرآنية والمراكز الثقافية والإذاعات المحلية، لتبليغ الرسالة الوسطية للإسلام، ونشر قيم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. والتحذير من الآفات الاجتماعية. وتقديم الدروس والتوجيهات التربوية والفكرية التي تخدم المجتمع وتعزز روح الانتماء للوطن.

كما أشار الوزير إلى أن هذه القوافل تتم بالتنسيق مع السلطات المحلية في الولايات، وقد حققت نتائج إيجابية ملموسة. من خلال تعزيز روح التضامن والتآزر بين أبناء الوطن الواحد. وترسيخ الخطاب الديني المعتدل الذي يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم.

واختتم الدكتور يوسف بلمهدي بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه القوافل هو توحيد الخطاب الديني في الجزائر. حتى تتغذى منابر المساجد ومدارس القرآن الكريم من نفس المرجعية الدينية الوطنية. في تناغم تام بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، خدمةً لوحدة الوطن وهويته الأصيلة.