بلمهدي يُعزي في وفاة نجل عميد مسجد باريس الكبير

تقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة، إلى شمس الدين حفيز عميد مسجد باريس الكبير، إثر وفاة ابنه “محمد أكرم ” رحمه الله.

وجاء في نص تعزية الوزير “تلقيت ببالغ الحزن والأسى والتأثر والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره نبأ وفاة نجلكم. “محمد أكرم ” رحمه الله وطيب ثراه”.

مضيفا “وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم باسمي الخاص وبالنيابة عن كافة إطارات الوزارة. وموظفيها بخالص عبارات العزاء والمواساة، داعيا الله له بالرحمة الواسعة وأن يسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهمكم والعائلة الكريمة جميل الصبر والسلوان”.

