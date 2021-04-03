بلمهدي: 346 محسن على المستوى الوطني بنوا مساجد وهياكل دينية من مالهم الخاص

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن إحصاء 346 محسن على المستوى الوطني، بنوا مساجد وهياكل دينية بمالهم الخاص.

وجاء تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيبازة.

وعلى هامش الزيارة، قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بتدشين مسجد عبد الحميد ابن باديس، ومدرسة قرانية يشرف عليها أحد المحسنين.

وأفاد الوزير أن 8 محسنين في ولاية تيبازة، بنوا مساجد لله 100 بالمئة، ولم يشاركهم في ذلك أحد.

وأشار أن 3 آخرين من المحسنين، بلغت مساهماتهم لانجاز مشاريع دينية بنسبة 50 بالمئة.

وتابع “أحصينا 346 محسن على المستوى الوطني بنوا مساجد وهياكل دينية 100% ورفضوا أن يساهم شخص آخر معهم بفلس واحد”

وأضاف “منهم محسنات، بنين مساجد لله من التراب إلى قلم الكتاب، وأكثر من 240 محسن ساهموا بـ 50% في المشاريع”.