بلمهدي: 80 بالمائة من الحجاج إلتحقوا بمكة وليس هناك أي حاج تائه

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بمكة المكرمة أن أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين إلتحقوا بمكة وليس هناك أي حاج تائه.

وخلال لقائه أمس، برؤساء فروع بعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة للوقوف على ظروف التكفل بحجاجنا الميامين. بحضور القنصل العام للجزائر بجدة محمد عالم، أن أزيد من 80 بالمائة من الحجاج الميامين وصلوا إلى مكة. أي أكثر من 34 ألف حاج في انتظار وصول البقية من الموجودين بالمدينة المنورة.

كما أشاد بلمهدي بجهود أعضاء البعثة في التكفل بحجاجنا الميامين في جميع المجالات وليس هناك أي حاج تائه .

وفي الجانب الصحي أشار الوزير إلى تسجيل 8 وفيات 3 منهم بالمدينة المنورة و5 بمكة المكرمة إلى جانب وجود 16 حاجا يتلقون العلاج في المستشفيات السعودية.

ودعا وزير الشؤون الدينية بالمناسبة إلى تحسيس الحجاج بصرورة تفادي ضربات الشمس.