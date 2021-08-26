بلمهدي يتلقى مكالمة هاتفية من قاضي قضاة فلسطين

تلقى اليوم الخميس وزير الشؤون الدينية والاووقاف يوسف بلمهدي مكالمة هاتفية من قاضي قضاة فلسطين مستشار رئيس فلسطين للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود صدفي الهباشي.

وخلال المكالمة إطمئن قاضي قضاة فلسطين على الأوضاع جراء الحوادث الاليمة التي المت بالجزائر كما نقل محمود صدفي الهباشي مشاعر الأخوة الصادقة من خلال مشاطرة الشعب الفلسطيني للجزائري بالدعاء وإقامة صلاة الغائب على ضحايا الحرائق.

من جهته طمأن يوسف بلمهدي نظيره الفلسطيني ان الوضع مستقر وان الجزائر تشهد مرحلة تعمير وإصلاح لخلفات الحوادث الأخيرة.