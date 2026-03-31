بلمهدي يُستقبل من طرف وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

استُقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، من طرف معالي وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وذلك على هامش فعاليات منتدى العمرة والزيارة.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الحج والعمرة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، بما يستجيب لتطلعات الحجاج والمعتمرين، خدمة لضيوف الرحمن.