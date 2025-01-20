بلمهدي يستقبل المحكّمين الدوليين لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، المحكّمين الدوليين في المسابقات القرآنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده في طبعتها الـ 20، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه أن “بلمهدي استقبل بمقر الوزارة، المحكّمين الدوليين في المسابقات القرآنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده. وهما الدكتور يوسف بن مصلح بن مهل الردادي، من المملكة العربية السعودية. والدكتور طاهر بن الغوني إدريس النائم المحاسبي، من جمهورية نيجيريا الفدرالية”.