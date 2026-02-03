بلمهدي يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، مساء اليوم الثلاثاء، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، معالي وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي حلّ بالجزائر على رأس وفد هام في زيارة عمل.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، ودراسة وتجسيد سبل ترقية مجالات التنسيق والتعاون المشترك، تحضيرا لموسم حج 1447هـ / 2026م.

وقد جرت مراسم الاستقبال بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، وإطارات الإدارة المركزية، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الدكتور الطاهر برايك.