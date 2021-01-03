بلميهوب: القطاع العمومي التجاري إستفاد من 250 مليار دولار خلال 25 سنة الفارطة

قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، أن الدولة خصصت 250 مليار دولار في 25 سنة الفارطة.

وأضاف الوزير لدى نزوله بالقناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة موّلت القطاع العمومي التجاري بنحو 250 مليار دولار خلال 25 سنة الفارطة.

وأشار إلى أن ميزانية الدولة لم يعد بمقدورها تحمل إختلالات بعض المؤسسات العمومية.

وشدّد الوزير المنتدب على ضرورة إطلاق إصلاح حقيقي للقطاع العمومي، لاسيما ما يخص الحقوق الملكية.

وقال إن الدولة المالكة تتدخل عن طريق رأس المال في مؤسساتها وليس من خلال الدعم الذي يولد الفساد.

كما رافع الوزير من أجل اطلاق تفكير حول مخطط جديد يتضمن إعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية.

وأكد بلميهوب، على ضرورة منح تلك المؤسسات إستقلالية أكبر تمكنهم من إتخاذ المخاطر.

أما فيما يتعلق بتحسين المداخيل العمومية، دعا الوزير إلى ترشيد النفقات وتوسيع الوعاء الجبائي ورفع مردوديته.

و بخصوص خلق الثروة أشار بلميهوب إلى أن عوامل النجاح تتلخص في الحوكمة.

وأوضح بلميهوب، أن السوق هي من يجب أن تشكل عنصر تنظيم وليست الإدارة من ترسي القواعد وتراقب.

و قال إنه ليس هناك عامل فعالية احسن من السوق، إذ تسهم التنافسية في الابتكار والتوزيع الأحسن للموارد العمومية.

من جهة اخرى، ذكر بلميهوب ان البلاد تحتاج الى نمو كبير و لن يتأتى ذلك الا بالخروج من التبعية للمحروقات ومحاربة البطالة.