بلميهوب يؤكد على ضرورة إستحداث حتى مليوني مؤسسة جديدة في 2021

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، إن الإقتصاد بحاجة لإستحداث من مليون إلى مليوني مؤسسة جديدة خلال 2021.

وذكر محمد الشريف بلميهوب، في مداخلة له بمنتدى يومية الشعبـ بأن الجزائر تحصي حوالي 25 مؤسسة لكل 1000 نسمة.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تحصي فيه بلدان منطقة المتوسط 60 مؤسسة لكل 1000 نسمة.

وشدد بلميهوب، على ضرورة توفير مناخ استثمار محرر من الجوانب السلبية للبيروقراطية ومنظومة مالية مناسبة.

بالإضافة إلى رفع طابع المركزية وتطوير أفضل للهياكل القاعدية للوطن.

وكذا اعتماد منظومة جبائية تعود بالربح للدولة مقابل الامتيازات الجبائية التي تمنحها.

وحول مخطط الانعاش الاقتصادي، استبعد الوزير تمويله من ميزانية الدولة.

كما أعلن الوزير عن اعداد قانون يضبط الشراكة العمومية-الخاصة.