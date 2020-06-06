بلنوار: التاجر هو المسؤول عن مدى تقيد زبائنه بالتدابير الوقائية

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفين طاهر بولنوار، عشية العودة الجزئية لبعض الانشطة التجارية و الحرفية على ضرورة التقيد بكافة التدابير الوقائية من أجل الحد من تفشي الوباء.

وشدد بولنوار، على أن التاجر والحرفي هو المسؤول المباشر عن مدى تقيد زبائنه ورواد المحلات بهذه الاجراءات وانه هو من يتحمل تبعات التهاون بها.

وقال بولنوار في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية، اليوم السبت بأن الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين باشرت أمس حملة تحسيسية عن طريق ممثليها عبر مختلف ولايات الوطن قصد تنبيه التجار بضرورة الالتزام بشروط الوقاية من الفيروس و التقيد بالإجراءات المعلن عنها وكذا حزمة الشروط الاضافية الخاصة بكل نشاط على حدى.

للاشارة، حددت الحكومة الخميس الماضي خارطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، حيث سيشرع فيها ابتداء من يومي 7 و 14 جوان الجاري بتطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا.