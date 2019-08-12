بلنوار :”لم نسجل أي شكوى بخصوص مداومة التجار أول أيام عيد الأضحى”

أكّد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنّ الجمعية لم تسجل أي شكوى بخصوص مداومة التجار ، أول أيام عيد الأضحى.

وقال الطاهر بلنوار، في اتصال مع “تلفزيون النهار” ،إنّ نسبة الاستجابة التجار للمدوامة يوم أول عيد أضحى ، كانت كبيرة.

وأضاف المتحدث انه وصلت في بعض البلديات إلى 100 بالمائة.

وأرجع الحاج الطاهر بلنوار ، غياب الشكاوي مقارنة بالسنة الماضية، إلى علم أغلب المواطنين بالمحلات التجارية المعنية بالمداومة يومي العيد.

وذلك بفضل التطبيق الذي وضعته وزارة التجارة، “أسواق” الذي يمكن المواطنين من الاطلاع على قائمة التجار المداومين .

كما قامت جميع الجمعيات من التجار والحرفيين، وحماية المستهلك، بنشر القوائم التجار المعنيين بالمداومة.

وفي سياق آخر، أكّد الحاج الطاهر بلنوار ، على مواصلة أعوان الرقابة عملهم يومين بعد العيد لضمان عدم انقطاع التموين بالمواد الأساسية.