بلهادي عيسى: “الإنتخابات هي المخرج الوحيد للمأزق التي تعيشه البلاد”

كشف، رئيس حزب الحكم الراشد، عيسى بلهادي، أن انتخابات 12 ديسمير، هي انتقال من مرحلة حرجة تمر بها الجزائر إلى مرحلة تتسم بالشرعية.

وعقب إيداعه ملف ترشحه للإنتخابات قال بلهادي أنه لا مناص للبلاد إلاّ إجراء انتخابات تعيد الجزائر إلى الشرعية والسند الدستوري.

مضيفا “بأن إجراء الإنتخابات هي الأمل الوحيد والكفيل بأن تخرج البلاد من المأزق والأزمة التي تعيشها حاليا”.

وأكّد أنّ هذه الإنتخابات ستعلن عن ميلاد جمهورية جديدة التي كان يحلم بها الشهداء والمجاهدين وكل الرجال الأوفياء.

كما ثمّن المحامي والراغب في غوض غمار الرئاسيات مؤسسة الجيش بالتزامها في مرافقة الحراك وتلبية جلّ مطالبه غير منقوصة.