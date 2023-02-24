بلوزداد تبحث عن انتصار يقربها من ربع نهائي “الشامبينز ليغ”

يحل ممثل الجزائر الأول، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة بداية من الساعة 14:00، ضيفا على ملعب “شهداء بنينا” بمدينة بن غازي الليبية، تحسبا لملاقاة مضيفه المريخ السواني.

ويدخل الشباب المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 3 من دور مجموعات “الشامبينز ليغ” بنية الفوز لا غير، من أجل احياء آماله في العبور إلى ربع النهائي.

وكان رفقاء القائد بوشار، قد تعرضوا في الجولة الماضية، لهزيمة مفاجئة على يد الضيف الترجي التونسي، بعدما فازوا في افتتاح المجموعات على الزمالك المصري بالقاهرة.

ويبحث “أبناء لعقيبة” عن حصد 6 نقاط من مواجهة ممثل الكرة السودانية، ضمن الجولتين 3 و4، قبل حسم التأهل رسميا بالجزائر في لقاء الجولة الـ 5 أمام الزمالك.