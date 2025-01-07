بلوزداد تتجاوز شباب الزاوية وتضرب موعداً لمولودية الجزائر في نهائي مبكّر

تجاوز شباب بلوزداد عقبة منافسه شباب الزاوية، بهدف دون رد، في مباراة ضمن الدور الـ32 من كأس الجزائر، أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية الأولمبي، ليتأهل إلى الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر، حيث يلاقي مولودية الجزائر في الدور المقبل.

ووقف فريق شباب الزاوية المنتمي لدوري الدرجة الثالثة (وسط-غرب) الندّ للندّ أمام مضيفه شباب بلوزداد، ولم يتمكن رجال المدرب عبد القادر عمراني من الوصول للشباك إلى غاية الدقيقة الـ43، عن طريق هادي شعيبي، بعد توغل من زميله إسلام بلخير. وهو الهدف الوحيد في المباراة.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق أبناء العقيبة إلى الدور الـ16 من كأس الجمهورية، ليواجه مولودية الجزائر، في داربي عاصمي منتظر. ومباراة مكررة لنهائي الموسم الماضي الذي شهد تتويج الشباب.