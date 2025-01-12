بلوزداد تسقط بثنائية وتغادر المنافسة القارية

أُقصي فريق شباب بلوزداد، رسميا من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، قبل جولة عن النهاية، وذلك، بخسارته اليوم الأحد، على يد مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بثنائية لهدف.

وانهى أصحاب الديار، المرحلة الأولى لصالحهم بهدف من دون مقابل. سجله المتألق موفوكينغ في الدقيقة 20، قبل أن يعمق زميله تالانت مباتا. من جراح “البلوزدادية” بهدف ثاني بتسديدة من بعيد في الدقيقة 61. قبل أن يقلص بن غيث النتيجة، في الدقيقة 90 بهدف متأخر.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد “أبناء لعقيبة” عند النقطة 6 في المجموعة الثالثة، ما يعني إقصاءهم رسميا، بعدما ضمن كل من أورلاندو. الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة والأهلي المصري بـ 10 نقاط. تأهلهما في انتظار المواجهة المرتقبة بين الفريقان في الجولة الـ 6 والأخيرة، لحسم هوية المتأهل في الصدارة.

بينما سيستقبل الشباب في الجولة الأخيرة، ملعب أبيدجان الايفواري صاحب النقطة الوحيدة. في مباراة شكلية لا تسمن ولا تغني نقاطها من جوع.