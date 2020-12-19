بلوزداد يحسم الداربي العاصمي أمام النصرية والإتحاد يواصل الغرق

حسم شباب بلوزداد مباراة الداربي العاصمي أمام نصر حسين داي، لصالحهم، فيما سجل اتحاد العاصمة تعثرا جديدا أمام أولمبي المدية.

ودخل شباب بلوزداد، هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الرابعة، بعزيمة كبيرة مكنتهم من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ45 عن طريق بلحول، بصربة جزاء.

وحاولت النصرية العودة في النتيجة، إلا أن الشباب كان أكثر فعالية، أين أضاف سويبع الهدف الثاني في الدقيقة الـ88، لتنتهي المباراة لصالح الشباب بـ2-0.

وفي مباراة ثانية لحساب ذات الجولة، سجل اتحاد العاصمة تعثرا جديدا، أمام الضيف أولمبي المدية، الذي أنهى المواجهة لصالحه بنتيجة 3-1.

وجاءت باقي نتائج مباريات الجولة الرابعة كاملة على النحو التالي:

شباب بلوزداد 2-1 نصر حسين داي

اتحاد العاصمة 1-3 أولمبي المدية

شبيبة الساورة 2-0 ا.بلعباس

ج.ع.مليلة 3-0 ش.سكيكدة

ا.بسكرة 1-1 ن.بارادو