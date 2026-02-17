بلوزداد يصطدم بالمصري البورسعيدي والاتحاد يواجه مانييما الكونغولي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، للموسم الجاري 2025-2026، عن مواجهتين قويتين لممثلا الجزائر شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

وسيكون الشباب في ربع نهائي “الكونفدرالية”، في مواجهة صعبة نادي المصري البورسعيدي. الذي يقوده مدربه السابق التونسي نبيل الكوكي. ويضم في صفوفه الثنائي الجزائر. منذر طمين وعبد الرحيم دغموم.

بينما سيلاقي اتحاد العاصمة. في صدام لا يقل إثارة وصعوبة. نادي مانييما الكونغولي. الذي قدم مستويات قوية في دور المجموعات.

كما تعرف ممثلا الجزائر، في كأس الكونفدرالية. على مشوارهما في المنافسة القارية في حال التأهل عن ربع النهائي. ولن يلتقي الشباب والاتحاد إلى في النهائي.

وفي حال تجاوز عقبة المصري البورسعيدي. سيلاقي شباب بلوزداد في نصف النهائي. الزمالك المصري أو أوتوهو الكونغولي.

بينما سيواجه اتحاد العاصمة، في حال تأهله على حساب مانييما الكونغولي. الفائز من مواجهة آسفي والوداد البيضاوي المغربيان، في المربع الذهبي.

يشار أن الشباب والاتحاد سيستفيدان في ربع النهائي. من أفضلية الاستقبال في الإياب، المقرر مارس المقبل. وهو الأمر الذي يمهد أمامهما طريق العبور إلى نصف النهائي.

وفي حال الوصول إلى المربع الذهبي لثاني أقوى المنافسات القارية، فإن ممثلا الجزائر. سيخوضان معا لقاءي الذهاب بأرض الوطن. حسب نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء. بالعاصمة المصرية القاهرة.

مباريات ربع النهائي :

المصري البورسعيدي - شباب بلوزداد (1)

أولمبيك آسفي – الوداد البيضاوي (2)

أوتوهو الكونغولي – الزمالك (3)

مانييما الكونغولي – اتحاد العاصمة (4)

مباريات نصف النهائي:

الفائز من المباراة (4) ضد الفائز من المباراة (2)

الفائز من اللقاء (1) ضد الفائز من المباراة (3)