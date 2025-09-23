إعــــلانات
الرياضة

بلوزداد يعود إلى 20 أوت والاتحاد إلى الدار البيضاء

بقلم محمد لمين صحراوي
بلوزداد يعود إلى 20 أوت والاتحاد إلى الدار البيضاء
  • 182
  • 0

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج وملاعب لقاءات الجولة الـ 6 من بطولة الموسم الجاري 2025-2026.

وستلعب لقاءات هذه الجولة أيام الـ 27 والـ 28 والـ 29 من سبتمبر الجاري، بينما تم تأجيل قمة “الكلاسيكو” بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر إلى يوم الـ 2 أكتوبر الداخل، بسبب التزامات الفريقان في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وماميز برنامج الجولة الـ 6، هو عودة شباب بلوزداد، للاستقبال في ملعب 20 أوت 55. حينما يستضيف شباب قسنطينة، بعدما كان قد استقبل في الجولة الـ 4، شبيبة الساورة، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة.

كما عاد بدوره، اتحاد العاصمة، للاستقبال بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء. اين سيستقبل مولودية البيض، بعدما لعب لقاءاته داخل الديار هذا الموسم، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة الـ 6 من البطولة المحترفة:

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎رابطةگر ة القرم المحترفة PROFESSIONNEL FOOTBALL DE LIGUE الرابطة 1 موبيليس الجولة 06 ويسات م ROUISSAT -2025/09/27 17:00 ملعب محمد بومزرا اق الشلف شر الساور မြံြိုာ ج شلف 2025/09/27 16:00 أوت 1955 الجزائر PAC ملمد بارادو ပ်ံ بن عكنون -2025/09/27 17:45 وهران กอ ملى مبلود القسنطيني وهرا 2025 16:00 1 1955 الجزائر خنشلة ملعب U.S.M.K شر بلوزداد 2025/09/28 16:00 ملعب الوحدة المغار بية بجاية و سطيف أقبو 2025/ 18:00 29 مستفانم سعيد ملعي محمد البيض P こ مستغانم -2025/09/29 16:00 ملمب بنارا رايح الاة البيضاء A الجزائر. !.الجزائر mobilis نمالمتفمل مؤجلة WWW.LFP.DZ القبائل ALGERIE رابطة كرة القدم المحترضة‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/PX1bl
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر