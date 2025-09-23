بلوزداد يعود إلى 20 أوت والاتحاد إلى الدار البيضاء

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج وملاعب لقاءات الجولة الـ 6 من بطولة الموسم الجاري 2025-2026.

وستلعب لقاءات هذه الجولة أيام الـ 27 والـ 28 والـ 29 من سبتمبر الجاري، بينما تم تأجيل قمة “الكلاسيكو” بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر إلى يوم الـ 2 أكتوبر الداخل، بسبب التزامات الفريقان في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وماميز برنامج الجولة الـ 6، هو عودة شباب بلوزداد، للاستقبال في ملعب 20 أوت 55. حينما يستضيف شباب قسنطينة، بعدما كان قد استقبل في الجولة الـ 4، شبيبة الساورة، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة.

كما عاد بدوره، اتحاد العاصمة، للاستقبال بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء. اين سيستقبل مولودية البيض، بعدما لعب لقاءاته داخل الديار هذا الموسم، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.