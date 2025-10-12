بلوزداد يفوز بسداسية وديا قبل خرجته الإفريقية

حقق فريق شباب بلوزداد، صبيحة اليوم الأحد، انتصاراً كبيراً، في مباراة ودية جمعته بالضيف شبيبة الشراقة، بملعب 20 أوت 55، استقر على نتيجة 6-0.

ويحضّر “أبناء لعقيبة” في فترة التوقف الدولي الحالي. لمواجهة المٌضيف نادي حوريا كوناكري الغيني، المقررة بمدينة “تييس” السنغالية، الأحد المقبل، برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستغل مدرب الشباب سيد راموفيتش، الفرصة في مواجهة الشراقة الودية. من أجل من أجل اختبار عدة عناصر، الوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للمجموعة، وكذا ضبط بعض الجوانب التكتيكية.

وبالعودة إلى ودية بلوزداد أمام شبيبة الشراقة، فقد شهدت تألق الثنائي قلالش وبوصوار. بتسجيله 5 أهداف كاملة، بواقع “هاتريك” لقلالش و”دوبلي” لبوصوار، مقابل هدف من توقيع الألباني جيجا.