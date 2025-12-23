إعــــلانات
بلوغ عتبة 200 ألف حاوية بميناء عنابة

بقلم هشام قاسمي
تمّ بتاريخ اليوم الثلاثاء، وعلى مستوى المرفأ رقم (22)، تنظيم احتفالية رسمية من طرف مؤسسة ميناء عنابة، وذلك بمناسبة تجاوز عتبة مائتي ألف (200.000) حاوية على مستوى ميناء عنابة، وهو إنجاز يُعدّ سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الميناء.

وعلى هامش هذه الاحتفالية، ألقى بولعراس علي، المدير العام للمؤسسة، كلمة شكر وتقدير لفائدة عمال مجمّع الحاويات. عرفانًا بالمجهودات الكبيرة التي بذلوها والتي ساهمت بشكل فعّال في تحقيق هذا الإنجاز الهام.

كما أكّد على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق إنجازات أخرى مستقبلاً.

